Geheimnisvoller Geldgeber für Görtz Hamburger Privatinvestor übernimmt Schuhhändler Ludwig Görtz

Trotz des hohen Zeitdrucks gelang es den Sanierern, die Kosten signifikant zu senken und Görtz so wieder eine Perspektive zu verschaffen. Das Filialnetz wurde deutlich verkleinert. Schätzungsweise rund die Hälfte aller Standorte wurde geschlossen, darunter auch zahlreiche Flaggschifffilialen. An vielen verbleibenden Standorten gelang es, mit den Vermietern Zugeständnisse auszuhandeln. Das Unternehmen selbst macht dazu keine Angaben. Nur so viel: „Der Investor ist vom Potenzial des Geschäftsmodells auf Basis einer zunehmenden Verzahnung der Kanäle überzeugt, insbesondere mit Blick auf ein nunmehr optimiertes deutschlandweites Filialnetz.“