Gehobenes Sortiment, besserer Service Lust auf Luxus hilft den Edel-Warenhäusern in der Kaufhauskrise

Wer diesen Kundenkreis ansprechen will, muss allerdings viel Geld in die Hand nehmen. „Was Luxus-Warenhäuser von normalen Kaufhäusern unterscheidet, ist nicht nur das gehobene Sortiment und der bessere Service, sondern vor allem die höhere Erlebnisqualität“, meint Funder. Vor allem drei Häuser fallen dem Branchenkenner in Deutschland ein, die diesen Ansprüchen gerecht werde: Das KaDeWe in Berlin, das Alsterhaus in Hamburg und das Oberpollinger in München. Das Fachmagazin „Handelsjournal“ bezeichnete diese drei Warenhäuser einmal als „die Kronjuwelen der deutschen Kaufhauslandschaft“.