Kunstwerke

Auch vor Kunst macht so ein mancher Dieb in Gestalt eines Hotelgastes nicht Halt. 19,4 Prozent der befragten Hoteliers haben angegeben, dass Kunstwerke in ihrem Hotel gestohlen wurden. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit des Kunstraubes in Luxushotels mit fünf Sternen 4,5-mal höher, als in Vier-Sterne-Hotels.

Bild: dpa