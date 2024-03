Geld von Danone und Kärcher verbrannt Ein Wasseraufbereiter für 400 Euro? Berliner Start-up Mitte ist insolvent

Mitte wurde 2016 von Waldstein-Wartenberg gegründet, zuvor baute der Unternehmensberater die Berliner Kaffeerösterei Coffee Circle mit auf. Seine Vision war es per Knopfdruck Unreinheiten wie Bakterien und Mikroplastik aus dem Leitungswasser zu entfernen und es in einem zweiten Schritt mit Mineralien anzureichern. Das Gerät, in etwa so groß wie ein Kaffeevollautomat, sollte per App bedient werden. Über verschiedene Crowdfunding-Kampagnen sammelte das Projekt zu Beginn rund 400.000 Euro von Privatpersonen ein. Ein voller Erfolg. Tausende bestellten die Wassermaschine vor, die 2018 auf den Markt gebracht werden sollte. 400 Euro sollte die Mitte-Maschine damals kosten. Doch sie kam ewig nicht.