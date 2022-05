Geldwäsche-Paradies So verstecken kriminelle Eliten ihr Geld in Dubai

Mehr als 5000 Russen tauchen in den Daten als Eigentümer von fast 10.000 Immobilien in Dubai auf. Mehr als 200 Eigentümer wohnen in Deutschland, sie besitzen demnach 4500 Immobilien. In vielen Fällen verstecken sich die tatsächlichen Eigentümer hinter Briefkastenfirmen in Steuerparadiesen, berichtet die „SZ“.