Gemeinsam mit Berliner Start-up Edeka und Metro gehen unter die Gärtner

Doch dieser Optimismus hat einige Einzelhändler offenbar überzeugt: Die Brutkästen von Infarm stehen neben zahlreichen deutschen Edeka-Märkten unter anderem auch in Läden der Schweizer Supermarktkette Migros und in Märkten der Metro – so auch in einem Metro-Markt im Pariser Vorort Nanterre. Und die Internationalisierung soll weitergehen: „In Paris und Zürich haben wir schon die ersten Farmen außerhalb Deutschlands eingeweiht, Anfang 2019 soll London folgen“, erklärt Weber. Auch in den USA liege Potenzial für das Start-up aus Berlin.