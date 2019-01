Gemeinsam mit Berliner Start-up Edeka und Metro gehen unter die Gärtner

Und auch wenn die Skaleneffekte dort nicht so ausgeprägt sein dürften wie im Lebensmittelhandel, stehen die Boxen von Infarm sogar schon in einigen wenigen Restaurants. So auch im Berliner Restaurant von Starkoch Tim Raue. Und: „In der Uni oder im Büro könnte ein Raum für das Vertical Farming genutzt werden. Außerdem ist der E-Commerce auch für Kräuter und später Gemüse oder Obst relevant“, erklärt Weber.