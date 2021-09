Generationswechsel Bühne frei für den Patriarchen-Nachwuchs

Zu hoch sind die Erwartungen an den Nachwuchs. Der Nachfolger soll sich emanzipieren, zugleich bleiben Vater oder Mutter lange Zeit die Messlatte für Mitarbeiter wie Geschäftspartner. Die Kinder sollen für neue Impulse sorgen, zugleich aber die Tradition wahren und ihre Geschwister einbeziehen, um Streit zu vermeiden. Kurzum: Der Wachwechsel ist ein gewaltiger Balanceakt. Und doch gibt es zahlreiche Beispiele, wie es funktionieren kann. Gerade im Einzelhandel schickt sich eine neue Generation an, den elterlichen Unternehmen wieder mehr Schwung einzuhauchen.



Ausgerechnet Rossmanns Erzrivale dm hat es vorexerziert. Vor zwei Jahren hat dort Christoph Werner, Sohn des dm-Gründers Götz Werner, den Chefposten übernommen. Ähnlich wie Raoul Roßmann arbeitet aber auch Werner schon längere Zeit im väterlichen Unternehmen und war seit 2011 Mitglied der dm-Geschäftsführung. Kurzum: der Übergang verlief fließend – und damit ganz anders als bei seinem Vater Götz Werner. Der war mit 28 Jahren von seinem Vater aus dessen Drogerieunternehmen gefeuert worden. Der Sohn hatte es gewagt, auf die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Drogerien hinzuweisen: „Vati, wenn du so weitermachst, gehst du pleite“, soll Götz Werner seinem Vater gesagt haben. Der Satz brachte den Patriarchen derart in Wallung, dass sein Sohn zwei Stunden später auf der Straße stand, was sich im Nachhinein als Glücksfall erwies, denn Götz Werner konnte nun seine Visionen umsetzen und baute mit dm ab 1973 die größte europäische Drogerie-Handelskette auf. Operativ ist Götz Werner längst nicht mehr im Unternehmen tätig, 2008 wechselte er in den Aufsichtsrat. Seine Unternehmensanteile hat er in eine Stiftung eingebracht. Der Abstand machte es womöglich auch seinem Sohn Christoph leichter, sich als Manager bei dm zu etablieren. Wenige Monate nach seinem Start begann die Corona-Pandemie. „Eine Feuertaufe“, wie es Werner selbst formuliert hat. Die hat er mit Bravour bestanden: Der Drogeriekonzern erzielte im Corona-Geschäftsjahr 2019/20 ein Rekordergebnis.