Generationswechsel Die jungen Händler übernehmen die Macht

Ganz ähnlich lief es bei der saarländischen Handelskette Globus. Die Geschichte des Familienunternehmens, heute geführt in sechster Generation, begann 1828. Damals verkündete Urahn Franz Bruch per 'Etablissements-Anzeige' die Geschäftsaufnahme für seinen Kolonialwarenladen in St. Wendel, verbunden mit dem Versprechen 'billigster und reellster Bedienung'. Mit Pferdefuhrwerken belieferten die Bruchs bald Läden in den nahen Dörfern. Immer größer wurde das Unternehmen. Mittlerweile betreibt Globus europaweit fast 170 Filialen, darunter etliche Fachmärkte, vor allem aber riesige SB-Warenhäuser. Globus – das ist heute ein mittelständisches Unternehmen in Konzerndimensionen. Entsprechend heikel ist auch hier die Nachfolge, zumal Globus-Veteran Thomas Bruch selbst erlebt hat, was alles schief gehen kann. Er war 1978 als Assistent seines Vaters bei Globus gestartet. Wenig später erkrankte sein Vater. „Ich war relativ jung und neu dabei“, berichtete Bruch jüngst der WirtschaftsWoche. „Das war eine schwierige Zeit für die Firma.“ Wohl auch deshalb sollte es bei der Übergabe an seinen eigenen Sohn Matthias anders laufen. Der Wechsel wurde akribisch und langfristig vorbereitet.