Genossenschaften Immer mehr Dorfläden regeln die ländliche Nahversorgung

Gibt es hier was umsonst? Vor einem Lebensmittelgeschäft im kleinen Dorf Grafeld, 50 Kilometer nördlich von Osnabrück, stehen die ersten Kunden bereits am Sonntagmorgen um 7.50 Uhr in der Schlange. Zehn Minuten später öffnet sich die Tür. Der erste Blick in den Laden ist enttäuschend. Nichts Besonderes - und gratis gibt es auch nichts. Im Gegenteil: Die Preise sind überwiegend höher als bei den großen Discounterketten. Dennoch betreten im 30-Sekunden-Takt lächelnde Kunden den Laden. Hier wird der Einkauf zur Nebensache, vielmehr steht der Austausch über wesentliche Themen aus dem Dorf - wie das Fußballspiel am Vortag - im Fokus. Es herrscht eine lockere Stimmung. Schnell wird klar: Dieser Laden ist nicht nur ein Supermarkt. Er ist der Treffpunkt aller Dorfmitglieder. Jeder kennt jeden, jeder redet mit jedem. Oft auf Plattdeutsch.