Geplante Abspaltung: Warum das Eiscreme-Geschäft zu speziell für Unilever ist

In den Tiefkühlvitrinen der Supermärkte gibt es mehr Auswahl, als Unilever lieb sein kann: Produkte, die den Eisbechern und Stieleis-Varianten von Magnum zum Verwechseln ähneln, liegen dort teils zur Hälfte des Preises ihres Vorbilds. In Supermärkten in Deutschland und anderswo lässt sich Eiscreme in allen Formen und Geschmacksrichtungen unter den Eigenmarken der Händler kaufen. Lidl stellt seit 2017 sogar selbst Eis für die eigenen Truhen her.