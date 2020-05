Gerichtsurteil Leitungswasser darf als gesund beworben werden

Das letzte Wort in dem Rechtsstreit ist mutmaßlich noch nicht gesprochen. In der Entscheidung ging es um die einstweilige Verfügung, das Hauptsacheverfahren steht noch aus. Der Mineralwasserverband kann auch noch vor ein Verwaltungsgericht ziehen. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) in Berlin nutzte die Entscheidung, um Werbung in eigener Sache zu machen: „Der einfachste und beste Durstlöscher ist immer noch das Trinkwasser direkt aus der Leitung“, erklärte ein Sprecher.