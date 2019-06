Gerry-Weber-Insolvenz Verhandlungen mit einer „guten Handvoll Interessenten“

Im deutschen Modehandel zeichnen sich weitere Unternehmenskrisen und Pleitefälle ab. „Es gibt schlicht viel zu viel Ware im Markt“, sagt Ehling. Zudem würden teure Mietverträge, der wachsende Onlinehandel und die abnehmende Kundenfrequenz in den Innenstädten den stationären Modehandel belasten. Gerry Weber hatte im Januar Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. „Gerry Weber wird sicher nicht der letzte Insolvenzfall sein“, sagte Christian Gerloff, der die Sanierung des Unternehmens als Generalbevollmächtigter unterstützt. Die gesamte Branche stehe „vor einem riesigen Umbruch und mitten in einer Branchenkrise“, so Gerloff.