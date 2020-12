Die Staatsanwaltschaft leitete ein Verfahren ein, nachdem die Finanzaufsicht BaFin im Februar 2019 Strafanzeige erstattet hatte. Seither wurden in Braunschweig Ermittlungen wegen verbotenen Insiderhandels mit Aktien der Gerry Weber International AG geführt. Der Modekonzern veröffentlichte am 25. Januar 2019 eine ad-hoc-Mitteilung, in der Anleger darüber informiert wurden, dass das Unternehmen ein vorläufiges Eigenverwaltungsverfahren beantrage. Ausgelöst wurde der Antrag durch „das Scheitern der Gespräche der Gerry Weber Gruppe mit ihren Finanzierungspartnern“, wie es damals in der Mitteilung hieß. Der Aktienkurs, der am 24. Januar noch bei 1,80 Euro gelegen hatte, stürzte laut Staatsanwaltschaft auf bis zu 45 Cent ab.