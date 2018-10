Gerry Weber & Co. Warum ein deutscher Modehändler nach dem anderen taumelt

Esprit beschäftigt in Deutschland knapp 4300 Mitarbeiter, davon knapp 3000 in den Geschäften. Insgesamt betreibt der Modekonzern in Deutschland noch 140 eigene Läden, sechs weniger als im Jahr zuvor. Das Modeunternehmen, das in Europa mit Schwerpunkt in Deutschland aktiv ist, will sich künftig verstärkt auf China konzentrieren.