Geschäfte mit der Legalisierung: Wo bleibt der Cannabis-Kick?

Es ist also: eine Cannabis-Legalisierung light. Eigentlich hatte die Ampel-Koalition einen viel größeren Wurf geplant – den flächendeckenden, legalen Verkauf von Cannabis in eigens dafür lizenzierten Geschäften. Doch mit den Plänen scheiterte die Koalition, die zunächst noch erstaunlich zuversichtlich geklungen hatte, am Widerstand der EU-Kommission. Nach gültiger Rechtslage ist innerhalb der EU das Angebot und der Verkauf der Droge unter Strafe zu stellen. Das Einzige, was nun in Deutschland von der geplanten Legalisierung vorerst übrig bleibt, sind die Cannabis-Clubs. Die EU-Kommission hat beim nicht-kommerziellen Eigenanbau nicht mitzureden; ein grenzüberschreitender Warenverkehr findet dabei nicht statt.