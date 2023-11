Geschäftszahlen: Richemont sieht sich für Abkühlung der Luxusnachfrage gerüstet

Richemont gehe aber gut gerüstet in die Abkühlungsphase. Der Konzern verfüge über Milliarden an Barmitteln, um weiterhin auch in Boutiquen, Produkte und Marketing zu investieren. „Ich bin sehr positiv, was die mittelfristigen Aussichten angeht. Ich bin seit 1976 mit Cartier verbunden, glauben Sie mir, ich habe eine Menge Höhen und Tiefen gesehen“, sagte er. Richemont werde die Gelegenheit nutzen, um Marktanteile zu gewinnen.