Gespräche über Karstadt-Fusion? HBC-Chefin zu Besuch beim Kaufhof-Managment

Foulkes drängt angesichts sinkender Umsätze und Verluste auch auf Kostensenkungen bei Kaufhof. Das Kaufhof-Management verhandelt mit der Gewerkschaft Verdi über ein Sanierungspaket. Die Gespräche sollen am Freitag fortgesetzt werden, der Termin habe trotz der Gespräche um Karstadt und Kaufhof Bestand, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen. Zu den Fusionsplänen gebe es ebenfalls Gesprächsbedarf seitens der Arbeitnehmer, sagten Insider.

Arbeitnehmervertreter hatten in der Vergangenheit mit Blick auf eine mögliche Allianz der beiden Warenhausriesen vor der Schließung von Standorten und dem Verlust von Arbeitsplätzen gewarnt. Standort- sowie Beschäftigungssicherung sowie die Tarifbindung stünden für Verdi an erster Stelle, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft. Einen Kommentar zu den Gesprächen über eine Warenhaus-Fusion lehnte sie ab.