Gestalten Verlag „Deutschland denkt an vielen Stellen zu engstirnig“

In welchen Regionen verkaufen sich Ihre Bücher am besten?

Wir haben gelernt, dass wir vor Ort sein müssen und so lokale Inhalte für ein globales Publikum aufbereiten können. Im Wesentlichen haben wir in 20 Communities in der ganzen Welt eine Anhängerschaft, vor allem natürlich in Städten mit einer regen Medien- und Kreativlandschaft. Sydney und Melbourne liegt beispielsweise an achter Stelle, das hätten wir selbst nicht gedacht, weil es so weit weg ist und Bücher in Australien eher teuer sind. Auf Platz 1 unseres internen Rankings liegt tatsächlich Los Angeles, noch vor New York. Außerdem gehört London zu unseren wichtigsten Locations, und auch Berlin zählt sicher zu unseren Top 5, ist aber auch nicht etwas, was wir besonders forcieren würden.