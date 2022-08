Gesundheitsunternehmen: Medienbericht: Amazon unter den Bietern für Signify Health

Amazon will einem Medienbericht zufolge offenbar in den USA sein Geschäft mit medizinischen Dienste ausbauen. Der weltgrößte Online-Einzelhändler zähle zu den Bietern für das Gesundheitsunternehmen Signify Health, berichtete die Zeitung „Wall Street Journal“ (WSJ) am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Weder Amazon noch Signify reagierten zunächst auf Anfragen von Reuters zur Stellungnahme.