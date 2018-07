Gesunkene Nachfrage dank Handelsstreit Fleischberg in US-Kühlhäusern wächst

In US-Kühlhäusern stapelt sich nach einem Bericht des Wirtschaftsblattes „Wall Street Journal“ immer mehr Fleisch. Dies sei eine Folge von einem größer werdenden Angebot und einer sinkenden Nachfrage im Zuge des Handelsstreits, berichtete das Blatt am Sonntag unter Berufung auf Experten. Demnach wird davon ausgegangen, dass neue Statistiken eine Rekordmenge von 2,5 Milliarden Pfund (1,04 Milliarden Kilo) an Rind- und Schweinefleisch sowie Geflügel ausweisen werden. Diese Statistiken werden frühestens am Montag erwartet.