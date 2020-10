Getränke: Milliarden-Übernahme unter Coca-Cola-Abfüllern geplant

Der weltgrößte unabhängige Abfüller von Coca-Cola will den australischen Rivalen Coca-Cola Amatil für rund 6,6 Milliarden Dollar kaufen. European Partners habe 12,75 australische Dollar pro Amatil-Aktie geboten, was einem Aufschlag von rund 18 Prozent auf den letzten Schlusskurs bedeute, teilte Amatil am Montag mit.