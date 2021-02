Getränkebranche „Existenzielle Not“: Deutsche Brauereien fordern staatliche Hilfe

Deutsche Brauereien fordern angesichts ihrer angespannten Lage in der Coronakrise staatliche Hilfe. „Von Woche zu Woche geraten immer mehr Brauereien, Brauereigaststätten und Fachgroßhändler unverschuldet in existenzielle Not und sind von Insolvenz bedroht“, heißt es in einem am Montag veröffentlichten offenen Brief, den mehr als 300 Brauereien unterzeichnet haben.