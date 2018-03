Getränkehändler Grözinger: Nestlé-Boykott macht schwäbischen Getränkehändler berühmt

DüsseldorfAm Freitag machte eine Schlagzeile die Runde: Die größte deutsche Supermarktkette Edeka will mehr als 160 Produkte des Nestlé-Konzerns nicht mehr bestellen – es sei denn Nestlé gibt bei den Konditionen nach. Am nächsten Tag schickte auch der Getränkehändler Marco Grözinger aus dem schwäbischen Ostelsheim eine Info an seine Kunden raus – per Facebook: „Liebe Kunden, wir werden wir ALLE Produkte, die zum Nestlé-Konzern gehören, aus dem Programm nehmen.“