Getränkehersteller: Berentzen startet gut ins Jahr – trotz Umsatzeinbußen

Die Erlöse lagen dagegen nur noch bei 36,5 Millionen Euro nach 38,9 Millionen Euro im ersten Quartal 2017. Im Gesamtjahr erwarte der Konzern weiterhin ein Umsatz- und Ergebniswachstum, kündigte Vorstand Oliver Schwegmann an. Beim Betriebsergebnis profitiere Berentzen von der laufenden Portfoliobereinigung, erklärte er. Margenschwache Produkte seien aus dem Sortiment genommen und Umsatzeinbußen in Kauf genommen worden. Gleichzeitig sei so die Marge – also der Anteil des operativen Ergebnisses am Umsatz – von 4 auf 4,7 Prozent gesteigert worden.