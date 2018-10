Getränkehersteller Berentzen verkauft im heißen Sommer mehr alkoholfreie Getränke

Bei alkoholfreien Getränken stiegen die Umsätze in den ersten neun Monaten 2018 um 8,4 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum. „Zudem haben sich auch die hochsommerlichen Temperaturen über einen langen Zeitraum in diesem Jahr in besseren Absatzzahlen unserer Mineralwasser niedergeschlagen“, sagte Schwegmann.