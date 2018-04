Getränkehersteller: Eckes-Granini kauft sich bei Smoothie-Hersteller true fruits ein

Eckes-Granini hatte im vergangenen Jahr bereits angekündigt, seine Position als Hersteller fruchthaltiger Getränke in Europa mit neuen Produkten wie Smoothies und Limos weiter ausbauen zu wollen. Zu dem Unternehmen gehören unter anderem Marken wie Granini oder hohes C. Eckes-Granini beschäftigt insgesamt 1750 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte in mehr als 80 Ländern. Für das Jahr 2020 peilt die Firma einen Umsatz von einer Milliarde Euro an.