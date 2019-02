 Getränkehersteller: Von Konsumenten abgestraft: Coca-Cola präsentiert enttäuschenden Umsatz

AtlantaGestiegene Kosten und eine schwächere Nachfrage in einigen Absatzmärkten belasten Coca-Cola stärker als erwartet. Der US-Getränkekonzern rechnet 2019 mit einem Gewinn je Aktie von 2,06 Dollar bis 2,10 Dollar, wie Coca-Cola am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten dagegen 2,23 Dollar je Aktie prognostiziert. Coca-Cola, der seine Limonaden in 28 Ländern – überwiegend in Europa – abfüllt und verkauft, ächzt wie seine Wettbewerber unter steigenden Fracht- und Rohstoffkosten. Um dem entgegenzuwirken, hatte der Getränkeriese seine Preise angehoben und damit allerdings Kunden vergrault.