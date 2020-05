Getränkeindustrie Brauereigruppe AB Inbev schreibt Milliardenverlust

Der Beck's-Mutterkonzern Anheuser-Busch Inbev hat angesichts der Beschränkungen in der Coronakrise in den ersten drei Monaten des Jahres einen Milliardenverlust eingefahren. Die Auswirkungen würden zudem den Konzern von April bis Juni noch bedeutend schwerer treffen, teilte der weltgrößte Bierbrauer am Donnerstag im belgischen Leuven mit. Geschlossene Kneipen und Restaurants belasten den Absatz über das Gastgewerbe schwer – im April ging der Getränkeabsatz um rund ein Drittel zurück.