Getränkekonzern: Pepsi steigert Gewinn – dank Snacks und Frühstückflocken

Im Softdrink-Geschäft herrscht indes weiter Flaute. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müsse der Konzern nun stärker in die Sparte investieren, kündigte Pepsi-Chefin Indra Nooyi an. Der Limonaden-Riese muss sich etwas einfallen lassen, seit die kalorienreichen Getränke, die das Stammgeschäft bilden, in Verruf geraten sind. Pepsi kann allerdings auf gut laufende Geschäfte mit Lebensmitteln wie Knabbergebäck und Frühstücksflocken bauen.