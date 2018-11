Gewerkschaft Lokführer dringen auf Bahn-Tarifangebot

Nach Worten Weselskys versucht die Bahn in ihren Betrieben, tarifliche Regelungen zu den Ruhezeiten zu umgehen. „Deswegen werden wir hier eine härtere Gangart anlegen.“ Die Tarifnorm werde aufgeweicht, „das lassen wir uns nicht gefallen“, betonte Weselsky. Insgesamt bleibe er aber optimistisch, dass ein Tarifabschluss bis zum Jahresende gelingen könne. In der bereits vereinbarten dritten Runde am 19. und 20. November werde man mehr Zeit haben, um Kompromisse zu finden.