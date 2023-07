Gewerkschaft Verdi ruft Amazon-Beschäftigte zum Streik auf

Die Gewerkschaft Verdi ruft im seit Jahren schwelenden Tarifstreit mit dem Online-Riesen Amazon die Mitarbeiter ab Dienstag bis Donnerstag an zehn Standorten in Deutschland zum Streik auf. Amazon habe zwar die Stundenlöhne in den vergangenen Jahren wiederholt erhöht und liege damit inzwischen über dem aktuellen Mindestlohn, teilte Streikleiterin Monika Di Silvestre am Dienstag mit.