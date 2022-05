Gewerkschaft: Verdi ruft Amazon-Mitarbeiter zum Streik auf

Die Gewerkschaft Verdi ruft im seit Jahren schwelenden Tarifstreit mit Amazon die Mitarbeiter an sieben Standorten in Deutschland zum Streik auf. Die teilweise mehrtägigen Arbeitsniederlegungen in Leipzig, Rheinberg, Werne, Bad Hersfeld (zwei Standorte) und Koblenz sollen am 2. Mai beginnen, teilte die Gewerkschaft am Sonntag mit. Der Tarifkonflikt bei Amazon dauert bereits seit 2013 an. Verdi fordert für die Mitarbeiter in den deutschen Amazon-Versandzentren tarifliche Regelungen, wie sie im Einzel-und Versandhandel üblich sind. Amazon nimmt indes Vereinbarungen der Logistikbranche als Maßstab, in der weniger bezahlt wird.