Gewerkschaft: Verdi ruft zu Streiks bei Amazon am „Prime-Day“ auf

BerlinDie Gewerkschaft Verdi nutzt im seit Jahren schwelenden Tarifstreit bei Amazon den traditionellen Schnäppchentag (Prime-Day), um Druck auf den Online-Versandhändler zu machen. Verdi rief die Beschäftigten für mindestens zwei Tage in sieben Logistik-Zentren zum Streik auf. Die Ausstände sollen in der Nacht von Sonntag (14. Juli) auf Montag (15. Juli) beginnen. Gestreikt werde an den Amazon-Standorten in Werne, Rheinberg, Leipzig, Graben, Koblenz sowie an den zwei Standorten in Bad Hersfeld.