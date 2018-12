Gewinnrückgang Russland-Geschäft bremst Metro aus

Das kriselnde Russland-Geschäft ist weiter ein Bremsklotz für den Handelsriesen Metro. Der Konzern erwarte im Geschäft rund um seine Großmärkte 2018/19 einen Rückgang des operativen Gewinns um zwei bis sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr (1,24 Milliarden Euro), teilte Metro am Donnerstag in Düsseldorf mit. Grund für das Ertragsminus seien neben den Problemen in Russland Investitionen in die Digitalisierung – Konzernchef Olaf Koch will so Kunden wie Gastronomen und Hoteliers enger an Metro binden. Ziel ist ein Umsatzplus von einem bis drei Prozent im laufenden Geschäftsjahr. Dabei will er sich gänzlich auf das Großmarktgeschäft konzentrieren, für die Supermarktkette Real ist kein Platz mehr. „Der Verkaufsprozess schreitet wie geplant voran“, betonte Koch. Einem Insider zufolge haben mehrere Interessenten für die Kette bei Metro angeklopft – sowohl Finanzinvestoren als auch Interessenten aus der Branche.