Gipfeltreffen der Weltmarktführer Wieso die Schwarz-Gruppe auf das Geschäft mit IT-Dienstleistungen setzt

Noch ist die Schwarz-Gruppe für ihre beiden Supermarktketten Lidl und Kaufland bekannt. In den nächsten Jahren könnte sich das ändern: Der Handelskonzern gehört mittlerweile zu den größten deutschen Anbietern von IT-Dienstleistungen in der Cloud. Er hat in den vergangenen Jahren eine eigenständige europäische Infrastruktur aufgebaut.