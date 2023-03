Gläubigerversammlung Reicht der Galeria-Kompromiss?

Miguel Müllenbach ließ keinen Raum für Zweifel: „Der Steuerzahler hat durch diesen Kredit weder ein Risiko noch einen Nachteil“, versicherte der Chef des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) im Januar 2021. Der staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF hatte sich zuvor bereit erklärt, dem Unternehmen ein Nachrangdarlehen im Volumen von 460 Millionen Euro zu gewähren. Ein Jahr später spendierte der WSF weitere 220 Millionen Euro Steuergeld in Form einer stillen Einlage, um die Warenhauskette zu stützen. Dies sei „von dritter Seite erneut eine Bestätigung unserer Strategie und unseres eingeschlagenen Weges“, befand Müllenbach in einem Brief an die Mitarbeiter.