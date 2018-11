Glasplatten können rausfallen Ikea ruft weißen Ausziehtisch zurück

Der Möbelhändler Ikea ruft einen Ausziehtisch zurück, weil die Platten aus gefrostetem Glas herausfallen können. „Ikea bittet alle Kunden, die einen Glivarp Ausziehtisch in der Farbe Weiß mit gefrostetem Glas erworben haben, diesen nicht mehr zu benutzen und sich an Ikea zu wenden“, teilte das Unternehmen in Hofheim-Wallau mit.