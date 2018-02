„Glen Buchenbach“: Schwäbische Brenner kämpfen gegen schottische Whisky-Lobby

Im konkreten Fall festlegen wollte sich der EU-Gutachter am Donnerstag in Luxemburg jedoch nicht: Es sei am Landgericht Hamburg zu prüfen, ob der europäische Durchschnittsverbraucher „Glen“ sofort mit „Scotch Whisky“ assoziiere. Die Hersteller der Spirituose sind angesichts der Ausführungen trotzdem optimistisch – genau wie der klagende Verband.