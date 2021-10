Globale Warenengpässe Jetzt werden sogar die Kartons knapp

Kaum entspannter ist die Situation in der Karton- und Faltschachtel-Industrie, die beispielsweise Verpackungen für Lebensmittel und Kosmetik produziert. „Die Lieferzeiten für Karton und Faltschachteln haben sich zuletzt in einer noch nie gekannten Art verlängert“, heißt es dazu beim Fachverband Faltschachtel-Industrie. Störungen in der internationalen Logistik, sowie die gestiegene Nachfrage in Asien und Nordamerika hätten dazu geführt, dass „dem europäischen Verarbeiter-Markt geschätzte 300.000 Tonnen Frischfaserkarton fehlten“, berichtet der Verband. Gleichzeitig sei in Deutschland das Altpapier-Volumen gesunken und die Nachfrage ebenfalls gestiegen. „Das Preisgefüge hat sich analog markant nach oben bewegt.“ Daher sei jetzt „eine gute, vorausschauende Planung essentiell“, appelliert der Verband an die Kunden seiner Mitgliedsunternehmen, denn „Panik- und Sicherheitskäufe führen zu zusätzlicher Verknappung und sind kontraproduktiv“.