Glücksspiel: Casino-Betreiber Caesars übernimmt William Hill für 3,2 Milliarden Euro

Der Kasinobetreiber Caesars hat sich mit dem britischen Buchmacher William Hill auf eine Übernahme geeinigt. Für umgerechnet 3,2 Milliarden Euro wird Caesars William Hill schlucken und so vom rasch wachsenden US-Sportwetten-Markt profitieren, wie Caesars am Mittwoch mitteilte. Die US-Gruppe mit ihrem weltbekannten Hotel Caesars Palace in Las Vegas werde das amerikanische Geschäft von William Hill ohne größere Arbeitsplatzverluste zu integrieren.