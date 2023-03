Goldhasen-Hersteller Lindt steigert Gewinn und Dividende

Dank steigender Kundenfrequenz in den eigenen Geschäften und Duty-free-Läden wuchs der Umsatz trotz des Rückzugs aus Russland um 8,4 Prozent auf 4,97 Milliarden Franken. An den Zielen eines organisches Wachstum von sechs bis acht Prozent und einer Verbesserung der operativen Marge um 20 bis 40 Basispunkten pro Jahr hält der Goldhasen-Hersteller fest.



