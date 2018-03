Google beim Börsenwert überholt: Fünf Gründe für den Erfolg von Amazon – und ein Warnsignal

Alleine in den USA besuchen im Schnitt rund 200 Millionen Menschen die Webseite von Amazon jeden Monat. Mit stetig neuen Angeboten versucht Gründer und CEO Jeff Bezos, den Kunden immer noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Das lässt sich auch in Deutschland beobachten: Mit Amazon Fresh ist das Unternehmen jüngst ins Geschäft mit dem Versand frischer Lebensmittel hierzulande eingestiegen; über Amazon Prime Now bietet der Konzern in Metropolen wie München Lieferungen binnen einer Stunde an.