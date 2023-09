GoPro-Gründer Nick Woodman „Es ist uns klar, dass es frustriert, wenn sich eine Kamera aufhängt“

Was verstehen die Aktionäre nicht an GoPro?

Wir leben in schwierigen Zeiten voller Unsicherheiten. Das macht es offenbar kompliziert, GoPro richtig zu bewerten. Wir müssen deshalb noch besser erklären, was GoPro besonders macht. Und wir müssen aufzeigen, welche Chancen in unserem Abonnementgeschäft liegen.