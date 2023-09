GoPro-Gründer Nick Woodman „Es ist uns klar, dass es frustriert, wenn sich eine Kamera aufhängt“

… was für den Nutzer kaum einen Unterschied macht. Aber lassen Sie uns über Ihre neue Kamera sprechen: Was bietet sie außer dem Versprechen, zuverlässiger zu sein?

Viele Verbesserungen richten sich an besonders ambitionierte Nutzer, also an die sogenannten Prosumer. Sie können mit der Hero 12 in HDR aufnehmen. Das sorgt dafür, dass Aufnahmen mit sehr hellen und sehr dunklen Bildbestandteilen besser dargestellt werden. An die neue GoPro lassen sich zudem per Bluetooth Kopfhörer und Mikrofone koppeln. Eine Timecode-Synchronisierung sorgt dafür, dass Profis komfortabler mit mehreren GoPros gleichzeitig aufzeichnen können. Zudem haben wir das Weitwinkelobjektiv neu entwickelt, das sich als Zubehör kaufen lässt.