Greenpeace-Expertin kritisiert Trend unter Modehändlern „Secondhand-Mode ist wie Bio-Plastik“

Aber es liegt im Trend: Innerhalb der nächsten Monate will Abou You die Auswahl an gebrauchten Kleidungsstücken vervierfachen.

About You ist unter den fünf umsatzstärksten Textilhändlern in Deutschland, gerade für junge Mode – und eine der größten Dreckschleudern. Man macht dann ein bisschen Secondhand, aber der Bereich Fast Fashion steigt halt viel schneller. Von solch einem großen, einflussreichen Modehändler würde ich einen klaren Zeitplan erwarten, wenn man es mit der Nachhaltigkeit wirklich ernst meint, nach dem Motto: Wir machen jedes Jahr sukzessive weniger Neuproduktion, und bringen gleichzeitig Secondhand-Mode nach vorne. Das wäre der Weg, aber so etwas passiert nicht. Deswegen ist das für mich ein Deckmantel, Greenwashing. Denn so muss niemand sein lineares und so lukratives Geschäftsmodell umstellen. C&A, Zalando, H&M und Co. machen das ja auch: Sie kaufen sich frei, indem sie sagen, sie machen ja auch Secondhand.