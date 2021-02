Grenzkontrollen-Chaos „Ein Tag Verspätung kann leere Lager bedeuten“

Die Autoindustrie befürchtet wegen der Kontrollen an den deutschen Grenzen zu Tschechien und Österreich Lieferengpässe. Wie stellt sich die aktuelle Lage an den Grenzen Tschechiens dar? Kommt es bereits zu Verzögerungen von Warenlieferungen?

Unternehmen berichten schon von stundenlangen Verzögerungen, das ist ja klar bei Staus von zwanzig Kilometern! Wegen der Kontrollen ist auch nur eine Autobahnspur befahrbar. Da gehen manchem Unternehmen innerhalb von ein bis zwei Tagen die Lagerreserven aus und die Bänder stehen still. Gerade in der Automobilindustrie geht es oft um Lieferungen Just-in-time, da kann ein Tag Verspätung bei manchen Teilen leere Lager bedeuten. Einige Zulieferer in Tschechien mit 2000 oder 3000 Mitarbeitern schicken täglich gut hundert Lkw an Warenlieferungen über die Grenze nach Deutschland. Und: Wir sprechen ja nicht nur von tschechischen Lkw. Denn es sind ja auch viele Transporte aus Rumänien, Bulgarien oder Ungarn, die Tschechien als Transitland nutzen. Manche dieser Fahrer wissen gar nicht, welche Bedingungen aktuell für das Passieren der Grenze nach Deutschland gelten.