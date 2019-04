Greta-Effekt im Supermarkt Die junge Generation wird den Konsum völlig verändern

Weltweit leben in Ländern wie Brasilien, China, Indien, Indonesien und den Vereinigten Staaten die meisten Angehörigen der neuen Generation, fast 400 Millionen allein in Indien. Sie machen aktuell rund 30 Prozent der Weltbevölkerung aus, in einigen Teilen Afrikas sogar fast die Hälfte. Entscheidend ist aber ihre Kaufkraft. Es gibt Schätzungen, wonach sie in einigen Jahren für knapp die Hälfte der Ausgaben für Konsumgüter verantwortlich sein werden. Die Generation Z wird somit zu einer entscheidenden Größe für Handelskonzerne und Markenhersteller.