 Großaktionär: Braunkohle-Milliardär Kretinsky drängt noch nicht in Metro-Aufsichtsrat

Sichert sich Kretinsky die übrigen Haniel-Anteile, könnte sich aber eine neue Gelegenheit ergeben, einen Vertreter in den Metro-Aufsichtsrat zu entsenden. Aktuell sitzt Haniel-Vorstand Florian Funck im Metro-Kontrollgremium. Er ist bis 2022 berufen – doch wenn Haniel keine Metro-Anteile mehr hält, dürfte Funck sich aus dem Gremium zurückziehen. Dann hätte Kretinsky eine neue Chance. Kretinksy war in Deutschland auch vor seinem Einstieg bei der Metro kein Unbekannter – er kontrolliert den Strom-Versorger EPH mit Sitz in Prag. Dieser hatte in der Bundesrepublik die Braunkohlekraftwerke und den Tagebau von Vattenfall übernommen.