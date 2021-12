Großaktionär Haselsteiner stockt auf Spac-Börsengang von Signa Sports United noch vor Weihnachten

„Sowohl die Wandlung der Immobilienbeteiligungen in eine solche an der Holding, als auch deren Aufstockung war von der Überzeugung getragen, dass die (indirekte) Beteiligung an allen in der Signa Holding beheimateten Sparten für die Zukunft die vielversprechendste Anlageform sein wird“, teilte Haselsteiner mit. Zudem sind bei der Signa Holding weitere Großinvestoren an Bord, die bislang nicht öffentlich in Erscheinung getreten sind. So sind nach Recherchen der WirtschaftsWoche der Schweizer Unternehmer Arthur Eugster, Gründer des Kaffeemaschinenherstellers Eugster/Frismag, sowie die Industriellenfamilie Koranyi-Arduini bei der Signa Holding engagiert.